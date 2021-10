Programm der Bandvorstellung

Der Band „Die Inschriften des Landkreises Mayen-Koblenz“ wird am Freitag, 29. Oktober, ab 16 Uhr im Spiegelsaal des Schlosses Burg Namedy in Andernach-Namedy vorgestellt. Nach der Begrüßung durch Achim Hütten, Oberbürgermeister der Stadt Andernach, sowie Judith Lehnigk-Emden, Beigeordnete des Kreises Mayen-Koblenz, folgen Grußworte von Prof. Dr. Thomas Bräuninger, Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, und Prof. Dr. Klaus Herbers, Projektleiter der Arbeitsstelle „Die deutschen Inschriften“ der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Im Anschluss referiert Dr. Eberhard J. Nikitsch, Arbeitsstelle „Die deutschen Inschriften“, zu den Inschriften des Landkreises Mayen-Koblenz und ihre Geschichten.