In den vergangenen Wochen kommt es in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld erneut zu einer auffälligen Häufung von Nutztierrissen. In einigen Fällen ist nun genetisch zweifelsfrei nachgewiesen, dass es sich um Wolfsangriffe handelt, wie aus einer Auflistung der Stiftung Natur und Umwelt (SNU) hervorgeht.