pro regionale Energie eG: Bereits seit 12 Jahren aktiv Aktuell zählt Energiegenossenschaft pro regionale Energie eG um die 415 Mitglieder. „In letzter Zeit hat das öffentliche Interesse – auch wegen Fridays for Future – wieder zugenommen“, sagt Stefan Scholz. Allerdings würde er sich noch mehr Freiwillige wünschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.

Die Genossenschaft besteht seit zehn Jahren und und hat in der Zeitspanne Investitionen in Höhe von rund 10 Millionen Euro getätigt. „Für die nächsten Jahre sind weitere 5 Millionen Euro vorgesehen.“ Ausgeschüttet wurden in diesen Jahren 51.000 Euro Dividende und 120.000 Euro an Zinsen. joa