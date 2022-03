Plus

Das Mainzer Bildungsministerium hat auf eine Aussage in einem in der RZ veröffentlichten Leserbrief zum Thema Nonnenwerth reagiert. Darin hieß es, Bildungsministerin Stefanie Hubig habe gegenüber „Vertretern der Schule“ erklärt, „dass ein privates Gymnasium ideologisch nicht zum Land passt“. Hierzu stellt das Ministerium in einer Stellungnahme gegenüber der RZ fest, dass Hubig eine solche Aussage weder in dem genannten noch in irgendeinem anderen Kontext getätigt habe.