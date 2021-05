Prinzip Hoffnung: Daaden bereitet sich auf Freibadsaison vor Ungeachtet aller Unwägbarkeiten durch die Corona-Pandemie bereitet man sich in Daaden auf eine neue Freibadsaison vor. Das teilte Stadtbürgermeister Walter Strunk im Ausschuss mit. Ein Öffnungstermin stehe zwar noch nicht fest, aber man werde alles tun, um auch in diesem Sommer Badespaß zu ermöglichen.

So stehen Beckenreinigung und Grünschnittpflege an. Im Betrieb selber werde man in vieler Hinsicht auf das erfolgreiche Hygienekonzept aus dem Vorjahr zurückgreifen können, beispielsweise auf die Einlassampel am Eingang. „Letztlich“, so Strunk, „hängt aber natürlich alles von der aktuellen Corona-Lage und den Vorgaben von Land und Bund ab.“ daw