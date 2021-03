Plus

Preise: Bestes Abitur, vorbildliches Engagement und Leistungen in einzelnen Fächern

Auch in diesem Jahr wurden wieder Abiturienten mit diversen Preisen ausgezeichnet. Den Buchpreis des Landrat als Anerkennung für besonderes Engagement im Schulalltag erhält Adelina Nazarenus; Buch und Urkunde des Ministeriums „für beispielhaften Einsatz in der Schule“ geht an Louisa-Sophie Betz; Geldpreise des Vereins der Ehemaligen für das beste Abitur erhalten: Laura Jakobsen-Urwald und Bastian Arndt, je 1,0, für das beste Abitur einer Schülerin von extern: Tabea Knautz (1,4); Auszeichnung mit dem Dr.-Gerhard-Hermann-Preis für Leistungen in Englisch: Ann-Katrin Limper; Buchpreis der Deutschen Physikalische Gesellschaft: Tobias Boer.