Pralinenseminar für zwei Personen zu gewinnen

Das Praliné! Es ist das Schmuckstück aller Konditoreischöpfungen. Aber unergründliche Geheimnisse verbergen sich in den Rezepturen und Techniken. Unsere Leser können jetzt ein etwa zweieinhalbstündiges Pralinenseminar für zwei Personen im Wert von 158 Euro in Bad Honnef gewinnen. Einer der Chocolatiers aus dem Hause Coppeneur zeigt, wie die Meister der Confiserie ihre Kreationen herstellen. Der Workshop gewährt einen Blick hinter die Kulissen der hohen Schokoladenkunst und vermittelt, wie man die Küche daheim in eine Pralinen-Manufaktur verzaubern kann. Das angefertigte Naschwerk kann natürlich mit nach Hause genommen werden; der Termin für das Seminar wird noch vereinbart.