Potenzieller Käufer der Jugendherberge steigt in bestehenden Vertrag ein

Die ehemalige Jungendherberge Sargenroth befindet sich derzeit noch im Besitz der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Jacob Geditz, habe sofort zugesagt, als Landrat Volker Boch mit der Idee, Flüchtlinge in Sargenroth unterzubringen, auf ihn zukam, berichtet Boch. So wurde ein Mietvertrag zwischen der Jugendherberge und der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen abgeschlossen, die das Gebäude unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommt und lediglich die Nebenkosten zu tragen hat (wir berichteten).