Portal der Ingenieurskammer hilft bei der Gutachtersuche

Ob für Versicherungen oder die Anträge für die staatlichen Hilfen zum Wiederaufbau: Immer noch suchen Betroffene im Ahrtal Gutachter, die Schäden bewerten. Deshalb hat die rheinland-pfälzische Ingenieurkammer schon kurz nach der Flutkatastrophe auf ihrer Internetseite ( www.ing-rlp.de) ein Portal zur Gutachtersuche geschaltet. Zwar hat unsere Zeitung direkt darüber informiert. Wer aber vor den Trümmern seiner Existenz stand und räumen musste, hatte in den ersten Tagen des Schocks nicht so schnell den Kopf dafür frei, an die Zukunft zu denken. Für die Betroffenen ist das Portal mit der Liste von mehr als 100 Fachleuten samt Kontakten aber weiter hilfreich, ist Kammerpräsident Horst Lenz überzeugt. Denn es werden Experten benannt, die Schäden an Statik, Baugrund oder auch die Stabilität an Hängen bewerten können.