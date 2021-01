Polizei nimmt Geldabholer in Bad Honnef fest

In einem aktuellen Fall des Phänomens „Falsche Polizisten“ hat die Polizei am Montag einen mutmaßlichen Geldabholer in Bad Honnef festgenommen. Telefonbetrüger hatten zuvor eine 64-Jährige aus Bad Honnef angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. In dem Gespräch stellte sich ein Frank Naumann aus Bad Honnef vor und stellte Fragen zu ihren Wertsachen.