Sohren

Polizei beendete Technoparty

Nach einer Beschwerde wegen Ruhestörung fand die Polizei am vergangenen Samstag, kurz nach Mitternacht, an einer Brückenunterführung an der B 50 neun Personen vor, die eine Techno-Party feierten. Von den sieben jungen Männern nahmen die Beamten vor Ort die Personalien auf, zwei weitere Personen flüchteten allerdings.