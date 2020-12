Niederlützingen

Die Vergabe der Leistungspokale für die besten Nachwuchsakteure in den jeweiligen Altersklassen hatte beim Tischtennis-Regionstag in Niederlützingen erneut einen hohen Stellenwert. Die Pokale werden nach einem ausgeklügelten Punktesystem vergeben, das alle Einzelresultate bei Ranglisten und Einzelmeisterschaften in der gesamten Saison berücksichtigt. Coronabedingt gab es in diesem Jahr übrigens keine Überreichung der Pokale mit Händeschütteln und Gratulation. Pokale und Urkunden warteten auf einen separaten „Gabentisch“ auf ihre Abholung.