Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 19:34 Uhr

Pokal-Auslosung: Schwarz freut sich auf Gegner aus seiner Heimatstadt Neben dem Hammerlos 1. FC Kaiserslautern bescherte die Auslosung der vierten Runde des Fußball-Verbandspokals den Teams der Region weitere interessante Partien. Eintracht Bad Kreuznach erwartet am 23.