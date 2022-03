Podcast-Folge zum Tankstellenmord in Idar-Oberstein: Wie berichtet man über Unfassbares?

Archivierter Artikel vom 29.12.2021, 06:00 Uhr

In einer neuen Folge von RZInside spricht Finn Holitzka mit Vera Müller, Redakteurin der Nahe-Zeitung in Idar-Oberstein. Wie geht einfühlsame Berichterstattung, ohne boulevardesk zu sein?

Vera Müller berichtet von einem Verbrechen, das Deutschland in diesem Sommer bewegte: Ein junger Mitarbeiter einer Tankstelle in Idar-Oberstein wurde erschossen, nachdem er einen Kunden zum Masketragen aufforderte. Ganz nah dran war Vera Müller, die Idar-Oberstein als Reporterin kennt wie keine andere. Wie geht einfühlsame Berichterstattung über solch ein Verbrechen, wie das große Informationsbedürfnis stillen, ohne boulevardesk zu werden?

Vera Müller lebt fünf Minuten vom damaligen Tatort entfernt. Nach dem tödlichen Schuss machte sie sich umgehend als Reporterin an die Arbeit – trotz persönlicher Betroffenheint. „Ich bin auch einfach Idar-Obersteinerin und nicht nur Lokalredakteurin“, sagt Müller, „natürlich sind da auch ein paar Tränen geflossen.“

Moderator Finn Holitzka will von Müller wissen: Wie erfährt man in so einer Lage als Journalistin Details vor Ort – ohne die schockierten Angehörigen zusätzlich zu belasten. Dazu weiß Vera Müller viel zu sagen, schließlich ist es nicht ihre erste große Recherche in einem gesellschaftlich sensiblen Bereich: Zehn Jahre lang verfolgte sie das Schicksal von Sarah H., einer jungen Frau aus Fischbach, die von einem Privatsender in einer Fernsehshow bloßgestellt wurde. Auch darum wird es am 29. Dezember gehen. Jetzt reinhören!