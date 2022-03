Hunsrück/Przemysl

Podcast-Folge über Hilfsaktion aus dem Hunsrück: Unsere Reporterin war an der ukrainischen Grenze

Kurz nach Kriegsbeginn hatten zwei Hunsrücker eine Idee: Warum nicht mit Kleinbussen nach Polen fahren und Geflüchtete aus der Ukraine in die rheinland-pfälzische Heimat einladen? Ein „Hirngespinst“ nennt einer der Initiatoren den Einfall – aber ein äußerst erfolgreiches. Mit auf der 1300 Kilometer langen Reise war unsere Reporterin – was sie an der ukrainischen Grenze erlebt hat, erzählt sie im Podcast RZInside.