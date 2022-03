Podcast zum Kampf um Gymnasium Nonnenwerth: Lässt Investor Soliman die Inselschule untergehen?

Ein berühmtes Gymnasium in zauberhafter Lage, ein US-Amerikaner, der mit Schulen in Deutschland Geschäfte macht, und 500 Kinder, die lautstark um ihre Zukunft kämpfen: In der neuen Folge unseres Podcasts RZInside geht es um die Schlammschlacht auf Nonnenwerth mit Investor Peter Soliman. Zu Wort kommen Schüler, Eltern und ein RZ-Redakteur mit bisher unveröffentlichten Einblicken in seine Recherchearbeit.

Knapp 170 Jahre alt ist das Franziskus Gymnasium auf Nonnenwerth. Selbst der Chefredakteur der Tagesschau war hier Schüler. Doch nun steht die Privatschule auf der Rheininsel bei Remagen am Abgrund. Der Grund: Investor und Inselbesitzer Peter Soliman hat die Schließung wegen vermeintlicher Brandschutzmängel angedroht. Doch an seiner Version gibt es Zweifel.

Nun wehrt sich die Schulgemeinschaft, allen voran Schüler und Eltern, gegen das Ende der Institution und protestiert lautstark. Das Schulklima gilt als vergiftet, Soliman lässt die Schule inzwischen sogar von Sicherheitsleuten bewachen. In mindestens einem Fall wurde versucht, Kinder auf der Insel festzuhalten, die zu einer Demo reisen wollten. Eine Schülerin berichtet in unserem Podcast deshalb von Schlafstörungen und Bauchschmerzen beim Gedanken an den Schulbesuch. Wie konnte es dazu kommen?

Wer kann Nonnenwerth noch retten?

Darüber spricht Podcastmoderator Finn Holitzka mit RZ-Redakteur Christian Koniecki, der als langjähriger Beobachter genau Bescheid weiß und bisher unveröffentlichte Hintergründe seiner Recherchearbeit teilt. Er beantwortet auch die Frage, wer Nonnenwerth jetzt noch retten könnte.

Zu Wort kommen auch Schüler von Nonnenwerth und der Vater Olaf Schmitz, der mit anderen Eltern alles daran setzt, die Schule zu retten. Letztlich dreht sich alles um die Frage: Was plant Peter Soliman, der reiche US-Amerikaner, der mit Privatschulen in Deutschland Geschäfte macht? Alle Hintergründe sowie aktuelle Einschätzungen gibt es in der neuen Podcastfolge von RZInside.

Zu finden ist der Podcast auch auf Spotify, Apple Podcasts und weiteren Plattformen unter dem Titel „Kampf um Inselschule Nonnenwerth: Geht das Gymnasium unter?“ Oder direkt hier reinhören: