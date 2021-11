Plakataktion gegen die Raserei in der Forstbachstraße

Eines der Schilder wurde geklaut. Auf die Frage unserer Zeitung an Herbert Fuss, ob es denn erlaubt sei, eigenwillig solche Plakate aufzustellen, antwortet der ADAC-Mann: „Im öffentlichen Verkehrsraum darf so etwas nicht angebracht werden. Solange die Schilder aber auf dem eigenen Grundstück stehen, kann man das theoretisch machen. Allerdings wäre ich da eher vorsichtig, bevor man durch einen Eingriff in den Straßenverkehr eine Rechtswidrigkeit begeht.“ Der ADAC selbst habe Hinweistafeln gegen Motorradraser und unnötigen Verkehrslärm angefertigt, die, wenn gewünscht und nötig, an gegebener Stelle montiert werden könnten.