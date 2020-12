Archivierter Artikel vom 18.05.2020, 17:58 Uhr

Plakat am Segelflugplatz muss weg

Das Plakat der Radwege-Initiative am Montabaurer Segelflugplatz muss entfernt werden. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Diez den Verantwortlichen mitgeteilt. Beim Aufstellen des Plakats sei der erforderliche Mindestabstand zur Landesstraße (L 326) nicht eingehalten worden, heißt es in der Begründung.