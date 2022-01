Pilotprojekt auf der A 61 umgesetzt

In einem Pilotprojekt ist im vergangen Jahr auf der A 61 zwischen Boppard-Buchholz und Waldesch die „Autobahn der Zukunft“ angestoßen worden. Das schreibt die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung. Der Fahrbahnabschnitt in Fahrtrichtung Köln wurde in der sogenannten Horizontal-Hybrid-Bauweise erneuert.