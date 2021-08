Pflastersteine in Höhe der Hoppstädter Kapelle verschwinden erst im nächsten Jahr Im weiteren Verlauf der Gemeinderatssitzung billigte das Gremium zudem zwei Zuschussanträge des TuS Hoppstädten und des SV Weiersbach (separater Bericht folgt). Auf Nachfrage von Klaus-Peter Lauer (FWG) informierte Ortsbürgermeister Peter Heyda (SPD) zudem darüber, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) dieses Jahr nicht – wie ursprünglich angedacht – in Hoppstädten die Pflastersteine in der Hauptstraße (L 170) im Bereich der Kapelle herausnehmen und durch einen Asphaltabschnitt ersetzen wird. Diese Maßnahme werde vom LBM auf 2022 verschoben.

Der schon lange geforderte Ausbau der Saarstraße (L 169) werde nach Information des LBM erst 2023 erfolgen, so Heyda weiter. Klaus-Peter Lauer mahnte diesbezüglich aber an, dass die Ortsgemeinde schon vorher bei den Birkenfelder VG-Werken vorstellig werden sollte, weil an einigen Stellen im Bereich von Kanaldeckeln schon vorher Ausbesserungsarbeiten notwendig seien, so der FWG-Politiker. ax