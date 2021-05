Pfingstgottesdienst im Bad

Die evangelische Kirchengemeinde Oberbieber lädt ein zum Pfingstgottesdienst am Sonntag, 23. Mai, 10 Uhr, im Freibad Oberbieber. Eine Anmeldung im Gemeindebüro (Tel. 02631/491 74 oder per E-Mail an oberbieber@ekir.de) ist bis Freitag, 12 Uhr, notwendig. Bei Regen fällt der Gottesdienst aus. Auf dem YouTube-Kanal „Wiedevangelisch“ wird ein Pfingstgottesdienst mit Pfarrer Heiko Ehrhardt und Pfarrer Jochen Trauthig übertragen.