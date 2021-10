Pferde, Narren und IT-Tüfteleien: Sofia Forster ist vielseitig aufgestellt

An der Technischen Hochschule in Bingen studiert Sofia Informatik. „Ich wollte beruflich einfach mal einen Blick in eine andere Branche werfen“, sagt sie. Trotzdem kann sie sich vorstellen, irgendwann auch wieder in Richtung Wein zu gehen: „Die ganzen modernen Maschinen müssen ja auch programmiert werden.“ Sofia hat zwei Pferde und reitet in ihrer Freizeit sehr gern; außerdem fährt sie Kutsche. Ein weiteres Hobby ist das Nähen: „Das habe ich während Corona viel gemacht.“ Und last not least: die Fassenacht. Sofia ist Mitglied des KV „Schnorreswackeler“ Rümmelsheim. Bei den Sitzungen hält sie Vorträge und vertritt zuweilen die Sitzungspräsidentin. Die närrische Leidenschaft verspürte Sofia schon als Kind und ist in ihrer Familie tatsächlich die einzige aktive Fastnachterin.