Archivierter Artikel vom 11.06.2020, 16:05 Uhr

Pfarrfest mal anders

Unter Beachtung der Corona-Vorschriften gab es für das traditionelle Pfarrfest der Pfarrei St. Silvester in Hausen an Fronleichnam sozusagen einen Neustart. Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche sowie auf dem Kirchplatz fand das Pfarrfest dieses Mal in anderer Form statt.