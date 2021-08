Um diese Pläne zu verwirklichen, müsse aber auch in infrastrukturelle Maßnahmen investiert werden, etwa in Freizeitangebote, Schulen, Kindergärten oder Bauplätze für junge Familien – dies sei insbesondere für Ärzte, Therapeuten und Mitarbeiter, die sich ansiedeln wollen, von Interesse, betont VG-Chef Michael Merz. Die Zentren schaffen zudem perspektivische Arbeitsplätze in der Region, hebt er hervor.