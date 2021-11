Personalbedarf wird untersucht

Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Nationalparklandkreises wird sich der Personalbedarfsuntersuchung, die der Landkreis für seine Verwaltung auf den Weg gebracht hat, anschließen. Das beschloss der Werksausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Dabei soll der tatsächliche Bedarf an Verwaltungspersonal am Standort Birkenfeld gegen anteilige Kostenerstattung ermittelt werden.