Persönliches Joachim Valentin wurde 1965 in Hadamar geboren, wo er auch die Fürst-Johann-Ludwig Schule besuchte. Von 1986 bis 1992 studierte er Katholische Theologie, Philosophie und klassische Philologie, 1996 promovierte er in Freiburg im Breisgau. Das Thema seiner Doktorarbeit war „Atheismus in der Spur Gottes – Theologie nach Jacques Derrida“.

2005 folgte die Habilitation (Fundamentaltheologie und Religionsgeschichte) zum Thema „Zwischen Fiktionalität und Kritik – Die Aktualität apokalyptischer Motive in Endzeitkirchen und Film als hermeneutische Herausforderung für die Theologie“. Er absolvierte die Ausbildung zum Pastoralreferenten im Bistum Limburg und leitet seit 2005 als Direktor das Katholische Zentrum Haus am Dom in Frankfurt. Seit 2009 lehrt er an der Goethe Universität Frankfurt.