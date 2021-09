Mit einem 1:1 kehrten die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC aus dem Wartbergstadion in Alzey nach Hause ins Salinental zurück. Zum Oberliga-Auftakt gaben gleich vier Nachwuchsspielerinnen ihr Debüt bei den Frauen. „Es war ein guter Einstieg in die Saison“, resümierte KHC-Spielertrainerin Maya Eberts und ergänzte: „Im Verlauf des Spiels hatten wir stärkere und schwächere Phasen. Am Ende ist das Unentschieden leistungsgerecht.“