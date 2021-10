Patienten müssen oft weite Wege in Kauf nehmen

Wie steht es um die Erreichbarkeit von Apotheken im ländlichen Raum? Ein Beispiel: Eine erkrankte Frau aus Ettringen ist kürzlich an einem Sonntagmorgen beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst im Elisabeth-Krankenhaus in Mayen. Bei der diensthabenden Apotheke in Kruft war das auf dem ausgestellten Rezept verordnete Antibiotikum nicht vorrätig. Nach einem Anruf des hilfsbereiten Apothekers stellte sich heraus, dass eine Apotheke im Industriegebiet in Mülheim-Kärlich Dienst und auch das Medikament vorrätig hatte.