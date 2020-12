Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 18:05 Uhr

Patent legte vor 55 Jahren Grundstein für erfolgreiche Firmengeschichte Die Ouvertüre zur Firmengeschichte bildete 1965 die Patentierung des Schnellverschluss-Ährenhebers durch Gustav Schumacher. 1968 folgte die Gründung der Gebr. Schumacher GmbH mit Bruder Günther und 1978 die der EWM Eichelhardter Werkzeug- und Maschinenbau GmbH.