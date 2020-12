Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 17:59 Uhr

Seit Ende Juli ist das Parkhaus in Betrieb. Es besteht aus acht Halbetagen mit insgesamt 330 Stellflächen. Zuvor befand sich an gleicher Stelle ein ebenerdiger Parkplatz mit 107 Stellflächen. Das Parkhaus wird über die Koblenzer Straße angefahren, was die Einfahrt an der Peterstorstraße entlastet. Es beinhaltet nicht zuletzt zehn Kurzzeitparkplätze für die benachbarte Kindertagesstätte, die im Sommer 2019 eröffnet wurde. Dort sind für Kinder von Klinikmitarbeitern 15 Plätze reserviert. tf