Papaya-Koalition: Eine nahezu unendliche Geschichte

Der Stadtrat hatte Anfang des Jahres per Vorkaufsrecht für die Grundstücke der Boesner-Bahnstrecke in den Gemarkungen von Niederbieber, Segendorf und Irlich die Voraussetzungen für den Erwerb geschaffen. Schon 2009 gab es einen Beschluss, die Gleisflächen zu erwerben. Dies scheiterte aber immer wieder an den Verhandlungen mit den jeweiligen Besitzern.