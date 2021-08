Ortsgemeinde will Dorferneuerungsprogramm nutzen

Um die Zukunft des Dorfes zu gestalten, mangelt es der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen nicht an Ideen und Vorhaben. Andererseits fehlt es an eigenen Finanzmitteln, daher geht ohne Zuschüsse so gut wie gar nichts mehr. Ein Weg dorthin führt über die Dorfmoderation und die Dorferneuerung – in anderen Gemeinden wie Katzwinkel und Selbach hat sich dieses Vorgehen bewährt, da es nicht zuletzt die Bürger zur Teilnahme animiert.