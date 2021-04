Plus Ortsgemeinde heißt die Artisten und ihre Tiere willkommen Ortsbürgermeister Volker Hannappel hat mit dem Ortsgemeinderat abgestimmt, dass der Zirkus für sechs Monate am Sportplatz sein Quartier aufschlagen darf. Vor Corona hatte er schon einmal dort gastiert, als die Welt noch in Ordnung war. „Wir haben dem Zirkus gerne signalisiert: Ihr könnt hier bleiben, die Tiere können auch auf der Wiese weiden“, betont Hannappel.

Davon habe die Gemeinde den Vorteil, dass sie nicht mähen müsse – und die Tiere seien satt. Der Zirkus habe sich so aufgestellt, dass eine Zufahrt zu den Sportanlagen weiter möglich ist. Natürlich müsse er für den Strom und das Wasser aufkommen, welche verbraucht werden, aber er müsse kein Standgeld zahlen. „Der Zirkus ist ja froh, wenn er das Vieh durchbringen kann“, zeigt Hannappel ein Herz für das Familienunternehmen mit all seinen Tieren. Er will zudem die Einwohner von Dreikirchen ermutigen, mit ihren Kindern einen Spaziergang dorthin zu unternehmen, zumal der Zirkus Ponyreiten und einen Streichelzoo anbietet. bau