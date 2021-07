Orthen: „Es lag an Ihnen und Ihren Grünen“

Plus

Zu einem ungewöhnlich heftigen Schlagaustausch kam es zwischen Wolfgang Schlagwein, dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, und Bürgermeister Guido Orthen innerhalb der Ratssitzung. Schlagwein warf der Verwaltung beim Hochwasserschutz erhebliche Versäumnisse vor. Spätestens 2016, nach dem Hochwasserereignis in Nierendorf, Gimmigen und Heppingen, hätte die Stadt alarmiert sein müssen. Viele Sachen seien angeleiert worden, aber dann sei es dabei geblieben. Im städtischen Haushalt seien immer wieder Mittel zum Hochwasserschutz eingesetzt, aber stets dann auf kommende Jahre verschoben worden. So schiebe die Stadt einen Maßnahmenberg von 480.000 Euro vor sich her. „Wir müssen jetzt mit den wirklichen Maßnahmen anfangen“, so Schlagwein.