Organisatoren zeigen sich solidarisch

Solidarität zeigt die Kulturzeit aber auch auf anderem Wege, nämlich in Form vergünstigter Tickets, die es jedem ermöglichen sollen, am kulturellen Leben teilzuhaben. So gibt es beispielsweise das 1-Euro-Ticket für Menschen mit geringem Einkommen. Das sogenannte Corona-Ticket richtet sich an alle, denen es in der Krise finanziell schwerfällt, ein reguläres Ticket zu kaufen. Wer etwas mehr Geld zur Verfügung hat, kann mit dem Freunde-Ticket einen höheren Eintrittspreis zahlen und somit die Kultur unterstützen.