Online-Suche nach Notdienstnummer führt zu Betrügern: Falsche Handwerker kassieren in Andernach ab

Fällt im Winter die Heizung aus, bricht eine Wasserleitung oder ist das Abflussrohr verstopft, muss es schnell gehen. In solchen Fällen wählen Mieter und Hauseigentümer die Notdienstnummer ihres örtlichen Handwerksbetriebs, um den Schaden möglichst noch am selben Tag zu beheben. In zwei Fällen ging das im Februar in Andernach schief: Statt beim vertrauten Fachbetrieb landeten die Kunden bei Betrügern, die nichts reparierten, dafür aber Rechnungen ausstellten und eine sofortige Zahlung forderten. Die Polizei Andernach ermittelt.