Onlinekonsultation ersetzt Erörterungstermin

Der zunächst für den 17. Juni vorgesehene Erörterungstermin ist aufgrund der Corona-Lage am 8. Juni aufgehoben worden. Stattdessen wird eine Onlinekonsultation durchgeführt. Teilnahmeberechtigten Personen werden die sonst in diesem Erörterungstermin zu behandelnden Informationen noch bis zum 4. Oktober im Internet zugänglich gemacht. Ihnen wird Gelegenheit gegeben, sich schriftlich gegenüber der Kreisverwaltung Birkenfeld, Immissionsschutzbehörde, Schneewiesenstraße 25, Birkenfeld, oder per E-Mail an a.schulz@landkreis-birkenfeld.de zu äußern. Die Antragsunterlagen zu dem Vorhaben sind unter www.uvp-verbund.de einsehbar. Die Teilnahme an der Onlinekonsultation ist nicht verpflichtend.