Ohne (schrille) Töne überzeugen: Die FDP wirbt für erneute Regierungsbeteiligung¶

Die Botschaft der FDP in den sozialen Netzwerken lässt sich einfach zusammenfassen: Das Leben für die Menschen in Rheinland-Pfalz ist besser, wenn die Liberalen mitregieren. „Wir haben Rheinland-Pfalz moderner, wirtschaftlich stärker und gerechter gemacht“, erklärt ein Parteisprecher. Darauf wird auch die Spitzenkandidatin Daniela Schmitt in virtuellen Gesprächsrunden mit Bürgern immer wieder verweisen und zugleich ihre Vorstellung von einem „innovativen starken Land“ darlegen. Ein Slogan lautet: „Aus tiefer Verantwortung“. Man wisse schließlich, dass es in Rheinland-Pfalz einen Unterschied mache, ob die Freien Demokraten die Landespolitik mitgestalten oder nicht.