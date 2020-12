Jahr für Jahr erhält die Städtische Bühne einen Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro vom Land. Zu wenig, findet der Verein zur Kulturpflege Lahnstein, der das Theater und die Burgspiele unterstützt. „Wir sehen den Fortbestand – bedingt durch die Förderpolitik der Landespolitik – mehr als gefährdet“, schrieb der 1952 gegründete Verein in einem offenen Brief an Konrad Wolf, Minister für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes.