Offene Ateliers im Kreis Neuwied

Plus

Hans Otto Lohrengel öffnet sein Atelier in Breitscheid-Siebenmorgen, Rosenstraße, Einfahrt Nummer 20 bis 22 (rechts vor dem Schild), am Sonntag, 5. September, von 14 bis 19 Uhr. Zu sehen sind Künstlerbücher und Skulpturen aus Holz, Eisen, Stein und Bronze, kleine Fotoformate werden zu Sonderpreisen angeboten. Gleichzeitig wird eine ständige Ausstellung mit Fotocollagen zum Thema „Neue Bildwelten“ eröffnet. Die Ausstellung ist auch im Anschluss an die Offenen Ateliers nach vorheriger Anfrage geöffnet. Kontakt: Tel. 02638/942 67, www.lohrengel-art.de