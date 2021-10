ÖPNV soll besser werden

Eine spätere Reaktivierung der Brexbachtalbahn bringt für den Landkreis Neuwied eine Vielzahl positiver Effekte mit sich. So könnte die Anbindung des Stadtteils Engers an den öffentlichen Personennahverkehr verbessert werden. Dies schließt auch die Anbindung von Engers in den vorderen Westerwald und nach Altenkirchen mit ein.