Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das Freibad Birkenfeld ist in der Saison 2021 ab Samstag, 12. Juni, im Zweischichtbetrieb zu folgenden Zeiten geöffnet: montags 11 bis 15 Uhr und 16 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags: 9 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags: 9 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr Einlassende beziehungsweise Ende der Badezeit ist in der Regel jeweils 30 Minuten vor Schließung des Freibades. Es werden in dieser Saison nur Tageskarten verkauft, die für eine Schicht gelten. Durch diese Regelung soll möglichst vielen Gästen die Gelegenheit gegeben werden, das Freibad zu nutzen, betonen die VG-Werke. Erwachsene zahlen für das Ticket 3,50 Euro,