Die Ausstellung Coexist ist noch an folgenden Tagen geöffnet: Samstag und Sonntag, 28. und 29. August, Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Tag der offenen Tür ist am 5. September. Dann werden von 14 bis 17 Uhr Aktionen und Führungen geboten, dabei ermöglichen die Künstler Einblicke in ihre besonderen Arbeitsweisen und Beobachtungen in der Pflanzenwelt. Der Eintritt ist frei. Auf Corona-Bestimmungen ist weiterhin zu achten.