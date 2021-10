Öffnungszeiten des Kastells

Das Limeskastell in Pohl ist im Oktober freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr sowie an allen Feiertagen geöffnet. Im November steht das Tor samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr sowie an Feiertagen offen. Im Dezember und Januar ist Winterpause.