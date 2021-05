Plus

Das Corona-Testzentrum der Verbandsgemeinde im neuen Feuerwehrgerätehaus in Birkenfeld ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis freitags von 16.30 bis 18 Uhr sowie sonntags von 17 bis 19 Uhr. In der Kreisstadt Birkenfeld gibt es zudem ein zweites Testzentrum, das vom Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes betrieben wird. Dieses befindet sich im DRK-Heim (Henry-Dunant-Haus) in der Brückener Straße 22.