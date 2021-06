Öffnungszeiten der Ausstellungsorte geändert

Am heutigen Samstag, 5. Juni, werden die Veranstaltungsorte auf dem „Wirt“ sowie Pflegen, Leben, Sterben in der Pfaffengasse 4 durch Landrat Puchtler eröffnet. Die Video-Installation im Kalkwerk kann leider erst am Freitag, 11. Juni, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.