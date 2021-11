Plus

Die Zukunft des Koblenzer Impfzentrums, in dem Zigtausende aus der Stadt und von der Rhein-Schiene auf dem Oberwerth ihren ersten und zweiten Corona-Piks bekamen, ist weiter offen. Das lässt sich aus den Antworten eines Sprechers des Mainzer Gesundheitsministeriums erahnen. Das Impfzentrum wurde nach seiner Schließung in einer Halle des Labors Koblenz in Metternich aufgebaut und ist im Stand-by-Modus.