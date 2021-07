Oberwinter würde im Halbfinale gegen Eintracht Trier oder Rot-Weiß Koblenz spielen Wenn die Viertelfinalspiele des „alten“ Rheinlandpokals am Sonntag alle gespielt sind, stehen die Halbfinalpaarungen fest. Der Gewinner aus der Partie TuS Oberwinter/TuS Koblenz erwartet dann im Halbfinale den Sieger der Begegnung zwischen Oberligist SV Eintracht Trier und Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz. Im zweiten Halbfinale spielt die SG Mendig/Bell nach ihrem souveränen 2:0-Auswärtserfolg beim VfB Linz entweder beim FV Morbach oder bei der SG Ahrbach.

Die beiden Halbfinalspiele sollen am Wochenende 31. Juli/1. August über die Bühne gehen. Das Rheinlandpokalfinale, das ursprünglich an diesem Samstag im Stadion Oberwerth stattfinden sollte, wird dann wahrscheinlich am Dienstag, 14. September, ausgetragen. Dann nämlich steht in der Regionalliga Südwest keine englische Woche auf dem Programm, und Rot-Weiß Koblenz als einer der möglichen Finalgegner hätte dann ebenso wie die anderen Teams am 14. September Zeit für das Endspiel. sle