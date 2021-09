Nur in einem von zwei Doppeldörfern gibt es aktuell einen Aspiranten für Gemeindechefposten In der Verbandsgemeinde Birkenfeld werden am Sonntag, 7. November, nicht nur in Abentheuer, sondern auch in Wilzenberg-Hußweiler und Sonnenberg-Winnenberg neue Ortsbürgermeister gewählt. Auch dort endet die Bewerberfrist am Montag, 20.

September, 18 Uhr. Nach Auskunft der Verbandsgemeindeverwaltung hat sich in Wilzenberg-Hußweiler bisher noch kein Aspirant für den Posten als Gemeindechef gemeldet. In Sonnenberg-Winnenberg gibt es hingegen bereits einen Bewerber. Es ist Peter Laubenstein, Inhaber der Gaststätte Sonnenberg und Initiator der 2019 gegründeten Interessengemeinschaft (IG) Verschönerungsverein Sonnenberg-Winnenberg. Dort sind Neuwahlen erforderlich, weil der bisherige Amtsinhaber Ottmar Ding im Juli verstorben ist. In Wilzenberg-Hußweiler wird ein neues Dorfoberhaupt gesucht, weil der derzeitige Ortsbürgermeister Joachim Jung seinen Rücktritt zum 30. September angekündigt hat. ax