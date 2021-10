Nur Geimpfte und Genesene können mitfeiern

Das Konzert „Kölsche Weihnacht: Paveier und Gäste“ findet am Samstag, 18. Dezember, um 20 Uhr in der Laacher-See-Halle in Mendig statt. Der Zutritt erfolgt nach den 2 G-Regeln, also nur für Geimpfte und Genesene.